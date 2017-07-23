Все 170 пассажиров самолета Boeing 737, следовавшего из Симферополя в Москву и экстренно севшего в аэропорту Ростова-на-Дону, автобусами направлены в Краснодар, откуда они вылетят в столицу, передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу авиакомпании «Якутия».

«Пассажиров отправили из Ростова-на-Дону на автобусе до Краснодара. Они продолжат путь на другом борту. В Краснодаре они будут примерно в 03:00 (совпадает с мск). Вылет ориентировочно назначен на 05:00 23 июля», - уточнили в службе.

По информации СМИ, самолет совершил экстренную посадку в субботу в районе 18:00 мск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в настоящий момент проверяется информация о задымлении в самолете.