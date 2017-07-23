Американский генерал, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Джозеф Данфорд считает, что Россия имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, представляющих угрозу для Вашингтона.

Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Данфорд, отметил, что «Россия - это наиболее серьезная угроза» из тех, с которыми столкнулись США. Кроме того, среди угроз он назвал также КНДР, Иран и Китай. Генерал подчеркнул, что среди перечисленных государств "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере".