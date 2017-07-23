Экс-первые ракетки мира бельгийка Ким Клейстерс и американец Энди Роддик официально внесены в международный зал теннисной славы, сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

Как отмечает «Газета.ру», торжественная церемония состоялась в субботу в американском Ньюпорте.

Это действительно особенный момент не только для меня, но и для всей моей семьи. Каждый, кто стоял на этой сцене или будет стоять в будущем, имеет страсть к теннису», — поделилась Клейстерс.