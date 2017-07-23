Компания Radio Flyer решила возродить легендарный лендспидер Люка Скайуокера. Продажи игрушки начнутся только в сентябре этого года, однако уже сейчас можно сделать предзаказ. Презентация лендспидера прошла на фестивале Comic-Con. Его стоимость составляет 499 долларов.

Копия транспортного средства джедая снабжена полноценным управлением. Если на приборной панели нажать кнопки — лендспидер будет издавать звуки из франшизы «Звездные войны». Он не умеет приподниматься над землей, зато может развивать скорость до 8 км/ч.

Доставка игрушки будет осуществляться только на территории США и Западной Европы.