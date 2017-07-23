Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил о том, что он приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с судебной реформой в стране.

«Независимость судебной системы в Польше находится под угрозой. Евросоюз не может бездейственно наблюдать за этим», — заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам политика, рассмотрение Еврокомиссией конкретных санкций в отношении Польши — позитивная тенденция.

«Тот, кто мало уважает правовое государство, смиряется с тем, что политически изолирует себя», — подчеркнул Маас.

На данный момент на рассмотрении польского президента Анджея Дуды находятся два законопроекта, которые направлены на изменение работы судебных органов, а Польский сейм, несмотря на критику и многочисленные протесты, уже принял законопроект, изменяющий работу Верховного суда страны.