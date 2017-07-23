Предсвадебная вечеринка в Швейцарии обернулась для 18 человек трагедией. Как сообщают местные СМИ, на севере страны в городке Волен немецкоязычного кантона Аргау перевернулся прицеп трактора с людьми.

Накануне свадьбы участники вечеринки решили прокатиться на прицепе трактора по крутому участку одной из улиц.

В прицепе оказалось слишком много людей, трактор не смог вытянуть такой груз в гору, свернул с дороги и врезался в ограждение.

Это привело к опрокидыванию прицепа, под тяжелой конструкцией которого оказалось 18 человек. На место ЧП прибыли два спасательных вертолета, около десятка машин скорой помощи и более 70 сотрудников специальных служб.

Все пострадавшие были госпитализированы, состояние троих из них медики охарактеризовали как тяжелое. По факту инцидента начато расследование.