Армия САР и отряды народного ополчения в субботу освободили от террористов два населенных пункта Дахиля и Эс-Сабхи к востоку от Ракки, где располагается форпост группировки «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ).

По данным портала «Сурия аль-Эн», проведенная операция позволила сирийским войскам выйти к южному берегу Евфрата и освободить газовое месторождение Сабхави.

Сообщается, что всего с начала месяца правительственные силы вернули контроль над 40 нефтяными и газовыми объектами в Сирийской пустыне к югу от Ракки.