Судьба порядка 100 детей-беженцев на территории Британии, прибывших без сопровождения с августа 2016 года, не известна властям страны, передает издание Independent.

Согласно данным благотворительной организации Refugee Youth Service, в общей сложности 167 детей младше 13 лет прибыли в Британию без сопровождения и считаются «потенциальными жертвами торговли людьми». Сообщается, что 104 ребенка пропали без вести на территории государства.

Как отмечает издание, речь может идти и о значительно большем количестве детей, так как правозащитные организации Франции и Британии не всегда в полном объеме имеют доступ к информации о несовершеннолетних без сопровождения.