В столице штата Коннектикут после концерта хип-хоп исполнителя Chance the Rapper было госпитализировано более 90 человек. Как сообщают американские СМИ, диагнозом было алкогольное отравление.

Представитель полиции города Хартфорд, столицы штата, отметил, что употребление алкоголя на мероприятии «переходило все границы».

Chance the Rapper — 24-летний американский хип-хоп исполнитель из Чикаго. Артист получил признание после выхода сборника песен Acid Rap. Помимо сольной карьеры, Беннетт является участником хип-хоп коллектива Savemoney.