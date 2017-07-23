Представители Республиканской партии, имеющие большинство в сенате США, могут не поддержать объединение законопроектов по санкциям в адрес России, Ирана и КНДР, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник в верхней палате Конгресса.

«В прошлом месяце сенат одобрил законопроект по санкциям только в отношении России и Ирана. Источники в конгрессе заявили, что сенаторы-республиканцы могут выступить против присоединения санкций в отношении Северной Кореи, однако еще не известно, будут ли эти опасения и впредь тормозить законодательную процедуру», - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу в СМИ распространились сообщения о том, что республиканцы и демократы обеих палат пришли к согласию по поводу текста законопроекта, касающегося санкции против России и Ирана. В ближайшее время документ будет представлен на голосование в палате представителей.