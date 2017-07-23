Кинофильм Юсупа Разыкова «Турецкое седло» получил гран-при первого фестиваля актуального кино «Горький». Он прошел в Нижнем Новогороде с 19 по 22 июля.

«Конечно, я дико рад, хочу сказать огромное спасибо городу, где у меня были определенные ситуации. Я вернулся в прошлое на много лет назад. Фестиваль обязательно надо продолжать», — сказал Разыков. «Специального упоминания жюри» удостоился фильм «Молоко», снятый режиссером Дарьей Власовой.