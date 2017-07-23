Трехлетний ребенок попал под колеса поезда «Назрань – Москва» в районе перегона станций «Воронеж-1» – «Отрожка». По данному факту проводится проверка Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 21 июля, когда женщина с двумя детьми 2014 и 2017 годов рождения переходила через железнодорожные пути.

«В какой-то момент трехлетний мальчик неожиданно вырвался из рук матери и побежал по настилу через железнодорожные пути, в результате чего был травмирован проходящим поездом сообщением «Назрань – Москва», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Газета.ру».

С тяжелыми травмами мальчик был доставлен в ближайшую больницу Воронежа.