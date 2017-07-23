Группа из 200 вооруженных оппозиционеров сирийской группировки «Сарая Ахль аш-Шам» покинула в субботу горный район Джуруд-Эрсаль на ливано-сирийской границе, где идут военные столкновения между шиитской милицией «Хезболлах» и бандами террористов.

По данным телеканала Al Mayadeen, боевики по условиям локального примирения направились в лагеря сирийских беженцев в долине Вади-Хмейид и Эль-Маллахи в окрестностях ливанского пограничного города Эрсаль.

Сообщается, что отряды «Хезболлах», которая находится на стороне сирийских войск, и армия Ливана не препятствовали выводу вооруженных оппозиционеров.