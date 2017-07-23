Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер заявил, что действия Турции неприемлемы.

«Принятые меры абсолютно необходимы, правительство ФРГ здесь единодушно. Германия обязана защищать своих граждан и репутацию германских компаний», — цитируют политика немецкие СМИ.

Однако, глава ведомства канцлера подчеркнул, что Берлин стремится к хорошим отношениям с Турцией при условии, что она будет оставаться правовым государством.

Напомним, недавно в Турции задержали шестерых правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.