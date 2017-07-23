Глава ведомства Ангелы Меркель осудил действия Турции
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер заявил, что действия Турции неприемлемы.
«Принятые меры абсолютно необходимы, правительство ФРГ здесь единодушно. Германия обязана защищать своих граждан и репутацию германских компаний», — цитируют политика немецкие СМИ.
Однако, глава ведомства канцлера подчеркнул, что Берлин стремится к хорошим отношениям с Турцией при условии, что она будет оставаться правовым государством.
Напомним, недавно в Турции задержали шестерых правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.