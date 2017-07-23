Иракские военные арестовали 26 иностранных граждан, в том числе и россиян, в освобожденном от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) Мосуле.

По словам иракских чиновников, среди задержанных иностранцев было два мужчины, 16 женщин и восемь детей. Всех их доставили в столицу Ирака Багдад.

Как сообщает «Газета.ру», некоторые из арестованных прибыли из Чечни и других регионов России. Также среди иностранцев есть граждане Ирана, Сирии, Франции, Бельгии и Германии.