В отношении гражданина Таджикистана, ставшего сторонником идей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) после общения с вербовщиком в социальных сетях, возбуждено уголовное дело.

Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, для общения с вербовщиком мужчина использовал соцсеть «Одноклассники» и мессенджер Viber. Кроме того, он перечислял средства для поддержки террористов.