Лондонская больница на улице Грейт Ормонд-стрит, где содержится смертельно больной 11-месячный Чарли Гард, сообщила в Скотленд-Ярд об угрозах, поступающих ее персоналу.

Об этом сообщают английские СМИ со ссылкой на персонал больницы. По словам главврача лечебного учреждения Мери Маклеод, докторам и медсестрам посылаются оскорбительные сообщения.

«Многие из этих посланий носят угрожающий характер, включая угрозы убийства», — сообщила она. Чарли страдает от синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. Европейский суд по правам человека и Верховный суд Великобритании вынесли решение об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ему «спокойно умереть».

Эта история привлекла к себе внимание мировых СМИ после того, как Папа Римский Франциск выразил солидарность с родителями малыша, а затем свое содействие в оказании помощи Чарли предложил и президент США Дональд Трамп.