Американские власти предъявили обвинения солдату из штата Гавайи в поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Уточняется, что обвинения предъявлены 34-летнему Икаику Эрику Кангу, который был задержан 8 июля. По данным правоохранителей, обвиняемый встречался с агентами ФБР под прикрытием, полагая, что они связаны с ИГ. Канг передавал агентам под прикрытием сведения военного характера, а также предоставил им беспилотник, военное оборудование и форму, проводил мастер-классы по боевым приемам и стрелковой подготовке, которые снимались на видео для использования террористами.