Создание совместной рабочей группы России и США по кибербезопасности нужно отложить до лучших времен. Такое мнение в субботу высказал директор Агентства национальной безопасности (АНБ), руководитель Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс во время своего выступления на конференции по безопасности в штате Колорадо.

Как добавил Роджерс, в перспективе подобное сотрудничество возможно. «Я не из тех, кто определяет политический курс. «Если говорить о том, каковы мои соображения на этот счет, я бы сказал, что сейчас, возможно, не лучшее время, чтобы этим заниматься… Но, с другой стороны, возможно, это нечто такое, с чем можно подождать, чтобы развивать это со временем, если мы увидим изменения в поведении (России)», - отметил адмирал.

Ранее стало известно, что в рамках первой встречи глав России и США на саммите G20 Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможном создании двусторонней рабочей группы по вопросам кибербезопасности.