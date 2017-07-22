В американском штате Нью-Джерси собираются выставить на продажу дом, в котором жили двое россиян, осужденных в 2010 году за шпионаж.

По данным местных СМИ, нынешний владелец дома Владимира и Лидии Гурьевых инвестор Джереми Макдональд собирается провести ремонт помещения на сумму около $200 тыс., после чего выставить недвижимость на продажу.

Как считает сам Макдональд, на успешности сделки никак не отразится история дома, который бизнесмен собрался продать за $700 тыс.

Американский инвестор также отметил, что, когда сам приобретал эту недвижимость, он был не в курсе, кто владел зданием. О российской семье ему рассказал риелтор.