Россиянин Михаил Алоян завоевал вакантный титул «серебряного» чемпиона Всемирного боксерского совета (ВБС) в весовой категории до 52,2 кг.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012, он выиграл по очкам у никарагуанца Мартина Солано в 12-раундовом поединке на Красной площади в Москве.

В восьмом раунде латиноамериканцец оказался в нокдауне, но в целом показал неплохой поединок и держался все 12 раундов.

Алоян периодически пропускал удары, но владел большим преимуществом и в результате одержал победу. Этот поединок стал вторым для Алояна на профессиональном ринге.