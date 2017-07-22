Инвалид-колясочник Антон Мамаев поделился подробностями своей сделки о покупке мотоскутера, в результате которой был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за разбой. По словам 28-летнего Мамаева, он собирался приобрести у знакомых мотороллер для перепродажи.

«Поступило предложение: вот скутер, вот всё, что есть… Продал бы его сейчас, если бы человек нашелся, который быстро бы его купил, скидку бы сделал», — рассказал Мамаев в интервью RT о том, как начинался разговор о покупке мопеда с хозяином техники.

Предварительно, мужчина договорился с продавцами о проведении технической экспертизы транспортного средства, поскольку его смутила низкая цена скутера.

«Так как я в этой технике, к сожалению, не разбираюсь, я через знакомых нашел человека, который разбирается в мототехнике, чтобы ему показать. Ведь не просто так они его хотят дешевле продать, потому что, может быть, он не исправен», — добавил инвалид-колясочник.

Кроме того, он попросил разрешения у владельца на фотосъемку, по словам Мамаева, продавцы были не против. После того как на объявление о продаже скутера, который Мамаев выложил в интернет, молодому человеку стали поступать звонки от покупателей, он окончательно решил приобрести скутер для последующей перепродажи.

«Когда уже начали поступать звонки, когда я увидел, что его действительно можно продать, мы поехали и оформили сделку», — резюмировал мужчина.

Напомним, приговор Антону Мамаеву (4,5 года лишения свободы) был вынесен 30 июня. Молодого человека, страдающего спинальной атрофией мышц и передвигающегося на инвалидном кресле, признали виновным в разбойном нападении с угрозой применения насилия (по ч. 2 ст. 162 УК РФ). Следствие пришло к выводу, что он незаконным путем завладел мотороллером с целью впоследствии его перепродать.

Человек, который помогал Мамаеву передвигаться на инвалидной коляске, проходил по делу как соучастник, его отправили в колонию на три года.

При вынесении приговора судья не принял во внимание тот факт, что инвалид не может отбывать наказание по состоянию здоровья. История Мамаева привлекла внимание Тимирязевской межрайонной прокуратуры, которая сочла решение суда необоснованным, поскольку оно было вынесено без необходимого медицинского исследования. Кроме того, приговор Мамаеву обжаловал его адвокат.

19 июля по просьбе ФСИН и прокуратуры москвича отпустили из СИЗО «Матросская Тишина» под подписку о невыезде.