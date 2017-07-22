Солдат армии Израиля ударил в спину корреспондента RT во время прямого эфира о столкновениях с палестинцами у Львиных ворот в Иерусалиме, говорится на сайте телеканала.

«Вечером 22 июля в Иерусалиме у Львиных ворот корреспондент RT Далия Ан-Ниммари подверглась нападению израильских солдат во время прямого репортажа о столкновениях между израильскими солдатами и собравшимися на молитву палестинцами», — передает RT. По информации СМИ, один из солдат «ударил в спину и сильно толкнул журналиста».

Причиной столкновений между палестинцами и израильскими солдатами стал запрет на посещение пятничной молитвы в мечети Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме в связи с недавним убийством двух израильских правоохранителей жителями Палестины.