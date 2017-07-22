Житель Санкт-Петербурга Олег Раевский, являющийся промоутером известного российского спортсмена Александра Емельяненко, задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков местного ГУ МВД РФ, сообщает «Газета.ру».

Задержание проводилось в силовом стиле отрядом специального назначения «ГРОМ» на автостоянке возле одного из петербургских гипермаркетов, где 40-летний Раевский припарковал свой автомобиль Audi Q7. У него изъяли 5,16 г белого порошка, который специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД впоследствии идентифицировали как кокаин, а в салоне машины обнаружили улики — «чехол из кожи с ложечкой, зеркалом и куском пластика, весы и два пакетика с тем же белым веществом».

Кроме того, как сообщают петербургские СМИ, из автомобиля Раевского при обыске изъяли наручники и оружие с патронами, а у него самого — «внушительную сумму денег, полученную, как предполагается, за продажу предыдущей партии наркотиков».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), его ведет Следственное управление УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга. Пока Раевского оставили под стражей на двое суток, потом следователь примет решение о возможной подаче ходатайства в суд по поводу ареста задержанного.

В качестве промоутера бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Олег Раевский фигурировал в ряде интервью, где так и представлялся журналистам. Официально он является безработным, отмечает «Фонтанка».