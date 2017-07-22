Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме, передает Reuters.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба выпустила коммюнике, в котором подчеркнула, что события в Иерусалиме угрожают дальнейшей эскалацией конфликта.

«В настоящее время жизненно важно, чтобы все политические, религиозные и общинные лидеры действовали ответственно, восстанавливали спокойствие и избегали любых шагов или риторики, которые могли бы еще больше усилить напряженность», — говорится в заявлении.

Напомним, трое палестинцев погибли, десятки получили ранения во время протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе. Ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство двух израильских полицейских.