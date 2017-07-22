Мощные подземные толчки произошли в Эгейском море. Как сообщает «Газета.ру», они прошли вблизи греческого острова Кос и рядом с берегами Турции и Греции.

Эти афтершоки произошли вечером 22 июля, примерно в 20:09 и 20:25 по местному времени, которое совпадает с московским, магнитудой 4,5 и 4,7.

Эпицентр природного катаклизма находился между островом Кос и турецким городом Бодрум.

Афтершоки стали самыми сильными после прошедшего 21 июля землетрясения. Они повлекли за собой гибель двоих человек.