Воспитанники детского образовательного центра «Сириус» в прямом эфире поговорили с российским космонавтом Федором Юрчихиным, который в настоящее время находится на Международной космической станции (МКС).

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», дети поинтересовались у космонавта, какие научные эксперименты проводит экипаж на борту МКС, а также, что больше всего удивляет обитателей станции во время работы в космосе.

«Самое необычное — это когда видишь нашу планету Земля в иллюминаторе», — поделился он.

По словам Юрчихина, иногда космонавтам «хочется просто налить чай в кружку и поставить ее на стол», но, с другой стороны, отсутствие притяжения позволяет человеку «делать то, что в обычном физическом состоянии затруднительно».