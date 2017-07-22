Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи принял решение удалить старые сообщения в своем Twitter, в которых он критикует президента США Дональда Трампа.

Скарамуччи заявил в своем Twitter, что теперь ничто не должно отвлекать его от задач на новом посту.

«Полная прозрачность: я удаляю старые сообщения в Twitter. Прежние взгляды изменились и не должны отвлекать на себя внимание. Я выполняю поставленные президентом задачи, и это все, что имеет значение», — написал он.

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 22, 2017

Так, в 2012 году Скарамуччи выступал с критикой Трампа, а экс-госсекретаря Хиллари Клинтон назвал «очень компетентной». В 2015 году Скарамуччи также критиковал Трампа в своем Twitter.

В пятницу Скарамуччи, едва заняв новый пост в Белом доме, вынужден был в очередной раз публично приносить свои извинения Трампу за свои высказывания. Скарамуччи заявил журналистам, что был тогда неопытным политиком, поэтому и допустил такие высказывания.

Напомним, назначение Скарамуччи на пост директора по коммуникациям Белого дома привело к отставке пресс-секретаря Шона Спайсера, который уволился по собственному желанию в знак протеста.