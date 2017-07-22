Москвичи несут цветы и свечи к зданию посольства США в память о вокалисте рок-группы Linkin Park Честере Беннингтоне.

Музыкант покончил с собой 20 июля. Тело было обнаружено в спальне его дома в пригороде Лос-Анжелеса. Также правоохранители обнаружили недопитую бутылку с алкоголем. Предсмертной записки и наркотических веществ в доме не найдено, сообщил коронер округа.

Перед этим музыкант отдыхал со своей женой в Аризоне, однако затем решил вернуться домой один. Это обстоятельство позволяет полиции утверждать, что Беннингтон покончил с собой либо в среду вечером, либо рано утром в четверг, отмечает «Газета.ру».

Музыкант ушел из жизни всего за пару часов до премьеры нового клипа группы. Беннингтон был дважды женат. У него осталось шестеро детей.