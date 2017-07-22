Потери иракских военные и полицейских при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых. Об этом заявил заявил вице-президент арабской страны Нури аль-Малики.

По словам политика, вооруженные силы старались избегать крупных разрушений. «Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода», — цитирует аль-Малики агентство «РИА Новости».

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ (Террористическая группировка, запрещена в РФ) началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.