В Кремле прокомментировали соглашение республиканцев и демократов в конгрессе США по законопроекту о новых санкциях в отношении России, передает в субботу телеканал CNN.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу телеканала оценить договоренность американского конгресса ответил, что рассматривает ее «достаточно негативно».

Как отмечает «Газета.ру», ранее в СМИ появилась информация о том, что демократы и республиканцы наконец достигли договоренности по законопроекту о новых ограничениях против российской стороны. Голосование в палате представителей США по данному законопроекту должно пройти 25 июля. Однако документ вступит в силу только после подписания президентом США Дональдом Трампом.