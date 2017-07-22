Вынужденная посадка Boeing-737-800 авиакомпании «Якутия» в аэропорту Ростова-на-Дону из-за разгерметизации салона стала поводом для проверки со стороны Южной транспортной прокуратуры. Ее представитель рассказал журналистам, что ведомство уже взяло ситуацию под контроль.

«Никто из пассажиров не обращался, что нарушены их права, они размещены в гостинице в Ростове-на-Дону», — цитирует сотрудника транспортной прокуратуры «Интерфакс».

В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет проверяют техники, после проверки он продолжит путь.

Как сообщали «Известия», командир «Боинга», следовавшего из Симферополя в Москву, над Краснодарской областью сообщил о неполадках. Выяснилось, что произошла разгерметизация самолета, в салоне автоматически сработала система подачи кислорода в индивидуальные маски для дыхания. Аэропорт Ростова-на-Дону дал пилоту разрешение на посадку, и она была успешно осуществлена.