Активисты польской общественной организации «Курск» восстановили памятник на оскверненной братской могиле советских солдат в городе Дзялдово на севере страны.

Как сообщил глава организации Ежи Тыц, поведение поляков, осквернивших кладбище, не поддается рациональному объяснению. Глава организации напомнил, что на территории города Дзялдово фашисты уcтроили концлагерь, в котором погибло не менее 20 тыс. поляков, в том числе ксендзы. Жертв нацистов похоронили на том же кладбище.

«Сегодня сообщество «Курск» обновило оскверненную братскую могилу советских солдат в Дзялдово. Со времен предыдущего ремонта (2015 год) могилу оскверняли три раза. При последнем осквернении была украдена звезда, вмонтированная в верхушку монумента. Полиция никого не задержала. После нашего вмешательства объект снова выглядит достойно: вернулась звезда, мы покрасили весь памятник, вмонтировали снова вырванный металлический подсвечник, навели порядок вокруг», — сообщил Тыц.

По его словам, надпись на памятнике четко указывает, когда началось уничтожение поляков и когда закончилось. Как сказал Тыц, кошмары нацистов прекратились только с приходом Красной армии, которой благодарны все жители Дзялдова. Тыц отметил, что история имеет тенденцию повторяться, если из нее не выносить уроков.