Польские поисковики обнаружили обломки советского самолета-истребителя Airacobra в окрестностях деревни Нижний Хелм. Руководитель поисковой группы Дариуш де Лорм с сожалением сообщил, что они с коллегами рассчитывали найти американский North American P-51 Mustang, который, согласно имеющимся в их распоряжении архивным документам, должен был рухнуть где-то в той же местности.

«Мы разочарованы, потому что давно искали американский «Мустанг». Airacobra — самолет тоже американского производства, в этот раз мы нашли уже третий такой истребитель по счету, на них летали над Польшей советские летчики», — рассказал журналистам представитель поисковой группы.

По его словам, они обнаружили три фрагмента корпуса Airacobra, на всех сохранилась краска, а также серийные номера, по которым поляки рассчитывают пролить свет на судьбу этого конкретного самолета. «Мы надеемся, что сможем восстановить историю истребителя от его производства до имени советского пилота, который вел его над Польшей. Это будет нелегко», — заявил де Лорм.

Он отметил, что им не удалось при изучении архивных материалов найти какие-либо свидетельства падения самолетов Airacobra в той местности, где они совершили находку.

О том, что в лесах под Нижним Хелмом лежат обломки истребителя, поисковикам рассказали местные жители. Воздушный бой, в ходе которого были подбиты несколько военных самолетов, состоялся в окрестностях деревни 18 марта 1945 года.

Bell P-39 Airacobra — истребитель производства США с довольно необычной для своего времени конструкцией (двигатель позади кабины пилота). Больше половины всего выпуска (около 4,5 тыс. самолетов) было поставлено американцами в СССР по условиям ленд-лиза. В историю Второй мировой войны P-39 вошли благодаря тому, что на них летали самые результативные асы — Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев.

Помимо СССР и США «аэрокобры» были на вооружении у британцев, португальцев и австралийцев.