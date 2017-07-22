Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье может пройти фестиваль роботов.

«Если мы будем первыми, кто сделает такой фестиваль роботов в Подмосковье, я думаю, это будет хорошая полезная деятельность для многих-многих школьников», — приводит слова Воробьева «РИА Новости».

Также губернатор пообещал команде школьников из Одинцово, презентовавшей соответствующий проект во время молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья» в Егорьевске, помощь в организации фестиваля.