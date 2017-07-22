В субботу в Одессе прошла торжественная церемония закрытия американо-украинских учений Sea Breeze-2017, сообщает украинское минобороны.

«Проведены торжественные церемонии закрытия украино-американских учений Sea Breeze-2017, продолжавшихся с 10 июля», — сказано в сообщении. Маневры прошли при участии 16 стран и почти 3,5 тыс. военных, 30 кораблей и 22 единиц авиационной техники, сообщает «Газета.ру».

Также в учениях приняли участие порядка 100 единиц автомобильной техники. Руководил маневрами от США капитан первого ранга Мэтью Леман. На церемонии закрытия учений он заявил, что хотя они закончены, Вашингтон остается верен своим союзникам.

По его словам, США будут пользоваться каждым шансом для проведения учений в Черном море.