Российский боксер Егор Мехонцев выиграл бой с венесуэльцем Гусмиром Пердомо на Красной площади и одержал 13-ю победу на профессиональном ринге.

Рейтинговый поединок в весовой категории до 79,38 кг прошел на Красной площади в рамках вечера профессионального бокса на праздновании Дня российского бокса. У Мехонцева теперь 13 побед, 8 из которых нокаутом, ни одного поражения и одна ничья.

Мехонцев, считавшийся самым успешным боксером-любителем, в 2013 году принял решение стать профессионалом. Перед этим, в 2012 году, Мехонцев стал олимпийским чемпионом.