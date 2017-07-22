Пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании «Якутия», совершавший рейс из Симферополя в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной прерывания полета стала разгерметизация, о которой командир самолета доложил в диспетчерскую службу ростовского аэропорта, запросив разрешение на посадку.

По словам источника, при разгерметизации в салоне самолета автоматически сработала система подачи кислорода через индивидуальные маски, так что во время аварийной посадки пассажиры могли ими воспользоваться.

«Однако ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Никто не пострадал. Самолет благополучно приземлился в ростовском аэропорту», — заверил источник в экстренных службах.

Ранее Life сообщал о том, что причиной аварийной посадки «Боинга» стало задымление в салоне.