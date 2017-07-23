Северные морские львы у берегов Камчатки
Ареал обитания этих млекопитающих, их размеры, годовые циклы и другие факты
Северных морских львов называют еще сивучи. Их ареал обитания — от Курильских островов до центральной Калифорнии
Сивучи внесены в Красную книгу как животные, которым угрожает опасность исчезновения
Размеры половозрелых самцов варьируют от 300 до 350 см, а масса колеблется от 500 до 1000 кг
Сивучи питаются моллюсками и рыбой. Для добычи пропитания они могут погружаться на глубину до 227 м
Самки значительно мельче самцов. Длина их тела доходит до 260 см, а масса в среднем составляет 350 кг
Годовой цикл этих млекопитающих делится на два периода. Во время первого сивучи совершают короткие миграции и выбираются на берег только для отдыха. А второй, лежбищный репродуктивный период, начинается ранней весной
Система размножения у сивучей основана на полигамии, когда один самец получает возможность оплодотворять несколько самок
Сивучи у мыса Кекурный в Авачинском заливе на юге полуострова Камчатка
На территории России численность сивуча начала резко снижаться с 1970-х годов
Главными врагами сивучей считаются крупные акулы и касатки
Получайте свежие новости на электронную почту