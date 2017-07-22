В результате четырехдневных поисков башкирские полицейские и спасатели обнаружили затопленный автомобиль с телами трех членов семьи Надыргуловых — 37-летнего Ильяса, 29-летней Разины и их двухлетнего сына Радмира. По факту пропажи и последующей гибели людей проводится проверка, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Надыргуловы проживали в селе Акьяр Хайбуллинского района Башкортостана. Из дома они выехали утром 17 июля на личном Chevrolet Lanos. Целью поездки был отдых на природе в Магнитогорске. У Ильяса и Разины помимо Радмира, которого они взяли с собой, остались еще четверо малолетних детей.

19 июля родственники Надыргуловых обратились в полицию с заявлением о том, что семья пропала. Поиски были начаты сразу же, в них участвовали сотрудники правоохранительных органов и МЧС, а также волонтеры из Башкирии и с Южного Урала.

Сегодня, 22 июля, Chevrolet Lanos был обнаружен водолазами на дне реки Таналык в 6 км от ближайшего населенного пункта. Когда его поднимали, давлением воды изнутри салона вытолкнуло лобовое стекло.

Осмотр машины и находившихся в ней тел позволил восстановить картину случившегося: Ильяс остановился на берегу, но не поставил машину на ручной тормоз и она скатилась в реку. Окна и двери были закрыты, Надыргуловы не смогли выбраться наружу и утонули. «Видимых телесных повреждений у погибших не имеется», — пояснили в СУ СКР по Башкирии.

Тем не менее для установления причин смерти будут проведены судебно-медицинские исследования, на основании которых следственные органы примут процессуальное решение.

Четверо детей Надыргуловых, оставшихся дома, по инициативе сотрудников СКР определены в детские и лечебные учреждения.