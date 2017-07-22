Боевики радикального движения «Талибан» похитили не менее 70 жителей одной деревни на юге Афганистана, семерых похищенных они убили, сообщила местная полиция.

Полиции провинции Кандагар удалось освободить 30 человек, в плену остаются еще порядка 40 человек. Независимый комитет по правам человека в Афганистане в субботу сообщил, что талибы похитили более 70 человек на дороге, которая соединяет Кандагар и город Таринкот в провинции Урузган. Организация сообщила о примерно 40 убитых.