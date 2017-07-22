В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставрополе погибли два человека, шестеро получили ранения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Авария произошла на автодороге «Северный обход» в городе Ставрополе, там столкнулись два легковых автомобиля», — сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы Олег Дягтярев.

По его словам, в результате ДТП погибли два человека, шестеро пострадали.

По данным полиции, водитель автомобиля Nissan при выезде с АЗС не предоставил преимущество автомобилю Lada, в результате чего произошло их столкновение. При ДТП пострадали шесть человек, находившихся в Lada, двое из них погибли. В автомобиле Nissan пострадавших нет.