В Рязанской области поймали сбежавшую из передвижного цирка обезьяну, которая, оказавшись на свободе, покусала местную жительницу. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ, животное удалось изловить возле населенного пункта Баграмово Рыбновского района.

В настоящее время обезьяна помещена в карантин, у нее взяли все необходимые анализы, на основании которых впоследствии будет принято решение о дальнейшей судьбе беглеца.

«Областная рязанская газета» пишет, что это самец по кличке Рома: во всяком случае, именно такая информация была размещена на плакатах, которые неизвестные расклеили по городу. Авторы объявления указали номер мобильного телефона, по которому просили сообщать сведения о местонахождении обезьяны, и обещали вознаграждение за содействие в ее поимке.

Кроме того, издание сообщает, что на момент поимки «артиста» передвижной цирк, из которого сбежал Рома, уехал в неизвестном направлении — предположительно в Москву, где собирается продолжить гастроли. О том, что обезьяна нашлась, сотрудники цирка якобы узнали от журналистов и пообещали выслать за беглецом машину — правда, не факт, что обезьяну им отдадут.

Поиски Ромы проводились со вчерашнего дня и были организованы с размахом: в них принимали участие около 70 человек. Рязанские СМИ утверждают, что при проведении поисковых работ присутствовал сам начальник ГУ МЧС РФ по Рязанской области генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.

Для поимки обезьяны были приглашены специалисты муниципального учреждения по контролю за бездомными животными, «вооруженные» пневматическими трубками для дистанционного усыпления и специально оборудованными ловушками.

В поисках также были задействованы подразделения Главного управления МЧС России по Рязанской области, аварийно-спасательной службы региона с кинологическим расчетом, сотрудники полиции, работники администрации Рыбновского района и волонтеры. Из технических средств использовались легкомоторный самолет, беспилотник и тепловизор.

Как сообщали «Известия», покусанная обезьяной женщина была госпитализирована. Ей сделали прививку от бешенства, дальнейшее лечение будет определяться исходя из результатов анализов обезьяны.