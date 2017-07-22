Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии спуска на воду новейшего авианосца американских ВМС Gerald Ford, сообщает Белый дом.

Церемония состоялась на восточном побережье США в Норфолке (штат Виргиния).

Ранее американский президент публично критиковал электромагнитную катапульту корабля, поскольку она «стоит на сотни миллионов долларов больше» паровой.

Церемония передачи авианосца заказчику производителем — компанией Huntington Ingalls Industries — состоялась в начале июня на базе Ньюпорт-Ньюс в Виргинии на атлантическом побережье США. Ходовые испытания корабля завершились 26 мая.

USS Gerald R. Ford — серия многоцелевых атомных авианосцев США, строительство которых идет с 2009 года.

Сооружение Gerald Ford обошлось почти в $13 млрд. Всего планируется построить 10 кораблей.