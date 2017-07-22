Житель Карачаево-Черкесии, который насмерть сбил малолетнего ребенка и пытался сбежать, задержан.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Ермоловка водитель на автомобиле белого цвета сбил малолетнего ребенка и скрылся. Пострадавший ребенок скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Для розыска водителя в нескольких районах республики был введен план «Перехват», ориентированы отделения МВД КЧР и соседние регионы.

На 15-м км автодороги Черкесск–Исправная–Сторожевая сотрудники полиции задержали автомобиль с характерными повреждениями, за рулем находился 25-летний житель города Теберда, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.