Девочка, сбитая в Курагинском районе Красноярского края пьяным водителем, находится в реанимации, сообщает «РИА Новости».

Второму ребенку делают операцию, он в хирургическом отделении.

Пьяный водитель 1977 года рождения на ВАЗ-2106 наехал на группу детей, которые шли по обочине по правилам дорожного движения. Годовалый мальчик скончался на месте, две девочки 11 и 5 лет получили травмы.

Водитель задержан. В полиции добавили, что после наезда он пытался убежать от сотрудников.