Законопроект конгресса США по новым санкциям против Ирана и РФ призывает включить $250 млн для защиты союзников от кибератак, в первую очередь со стороны РФ.

В опубликованном тексте документа говорится, что деньги должны быть выделены «для защиты критической инфраструктуры и избирательных механизмов от кибератак в следующих странах (НАТО или ЕС)».

Конгресс просит обеспечить финансирование, чтобы эти страны не «испытывали недостаток в экономических возможностях для эффективного ответа на агрессию РФ без поддержки США».

Ожидается, что голосование по документу в палате представителей состоится во вторник.