В итальянской столице могут ввести нормированную подачу воды, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации Рима. По его словам, власти региона Лацио приняли решение с 28 июля прекратить водозабор из озера Браччано, расположенного в 32 км от Рима, поскольку оно сильно обмелело из-за затяжной засухи.

Глава Лацио, на территории которого находится озеро, назвала ситуацию «трагедией». По словам Николы Зингаретти, уровень воды в Браччано настолько снизился, что впору говорить об экологической катастрофе.

Представители организации Acea, которая занимается предоставлением услуг ЖКХ в Риме и управляет системой городского водоснабжения, констатировали: в последние несколько лет количество осадков было ниже среднего и объем водохранилищ, откуда заполнялся римский водопровод, значительно сократился. Затяжная засуха, атаковавшая Италию этим летом, усугубила ситуацию до критического уровня.

При этом решение прекратить водозабор из Браччано в Acea назвали «односторонним и незаконным», подчеркнув, что оно ударит в первую очередь по 1,5 млн жителей Рима, которым придется столкнуться с дефицитом воды.

Глава Лацио Никола Зингаретти в ответ возражает, что у коммунальщиков было время на поиски альтернативных вариантов водоснабжения, поскольку засуха тянется давно и прогнозы неблагоприятные. По словам чиновницы, только 8% воды в римском водопроводе поступает из Браччано, поэтому решение региональных властей не повлечет за собой катастрофу.

Ранее в июле Acea уже начала принимать меры, обусловленные засухой, — например, закрыла многочисленные питьевые фонтаны на римских улицах, чтобы сократить потребление воды.

Нынешнее лето, по прогнозам синоптиков, станет одним из самых жарких в Италии за всю историю метеорологических наблюдений. «Я хотела бы пригласить сюда президента США Дональда Трампа, чтобы он своими глазами увидел, к чему приводит неуважительное отношение к соглашению о климате», — заявила Зингаретти, имея в виду решение американского лидера выйти из Парижского соглашения, заключенного в 2015 году для борьбы с глобальными изменениями климата.