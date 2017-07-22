В российских вузах пора вводить специальный курс по изучению ляпов западных журналистов, чтобы успешно им противостоять, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Зампред отметил, что в последнее время в западных СМИ фейковые новости не являются редкостью. По мнению Малькевича, в России уже прекрасно известны методы и штампы, которыми пользуются западные журналисты, а накопленные знания уже позволяют систематизировать их в рамках учебного курса на отделениях журналистики в вузах.

«Я хотел бы пожелать прогрессивным нашим вузам вводить уже соответствующий курс — надо подумать над названием, — где учить студентов ляпам западной журналистики, разбирать эти кейсы и учиться им противостоять. Нужно, чтобы будущие медиамастера владели всеми этими технологиями», — сказал зампред комиссии ОП.

По его словам, та же CNN неоднократно попадалась на публикации ложных сообщений, а Newsweek постоянно выходит с кричащими заголовками материалов о России, при этом Запад пеняет РФ о недостатке свободы слова.

Таким образом Малькевич прокомментировал недавнее удаление журналом Newsweek материала о «сговоре Трампа с Россией». Журнал сделал это, по словам зампреда, чтобы сохранить лицо перед читателями и продолжить далее распространять недостоверную информацию.