На Красной площади впервые отметили День российского бокса
В открытой тренировке, приуроченной к празднику, приняли участие несколько тысяч человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Одним из ключевых событий праздника стала открытая тренировка, в которой приняли участие несколько тысяч человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Один из участников тренировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
На мероприятии собрались звезды российского бокса. На фото: Николай Валуев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Открытая тренировка в разгаре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Министр спорта РФ Павел Колобков выступил перед собравшимися
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Боксер во время открытой тренировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В программе первого в России праздника бокса также был концерт. На фото: певец Олег Газманов выступает на Красной площади
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